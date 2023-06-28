Наслідки атаки наразі уточнюють. Таким чином, Росія й надалі ігнорує закони та звичаї війни та використовує тактику терору.

Зверніть увагу Без коригувальників цього б не сталося, – в ОВА натякнули на наведений удар по Краматорську

Україну знову атакували дронами-камікадзе

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, вночі 28 червня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed".

Наразі інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі наші захисники збили над областю два ворожі "Шахеди". На металобрухт їх перетворило ПвК "Схід".

До речі, протягом минулої доби загарбники завдали удару по території України. Для цього задіяли 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та 2 зенітні керовані ракети із С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Так, ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі мирні люди, поранено понад 50 людей, пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних житлових будинків.

Важливо! Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

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