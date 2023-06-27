Радник керівника ОП Михайло Подоляк припустив, що обстріл є результатом нічної наради Путіна з силовиками. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також Росія знову запустила Х-22, як і рік тому, – Ігнат про атаку по Кременчуку 27 червня
Реакція ОП на обстріл Кременчуцького району
Подоляк наголосив, що російські терористи не просто обстріляли Кременчук в річницю кривавого удару по ТЦ, а зробили це тим самим типом зброї – протикорабельною ракетою Х-22.
Мабуть, це і є результат вчорашньої нічної антикризової сходки VIP-силовиків у Путіна? Аби відволікти увагу публіки від обгезаних штанців російської влади, вирішено підсунути патріотичній публіці цукерку: нанести абсолютно безсенсовий, але жорстокий удар по мирному населенню далекого українського міста, аби на хвилину зірвати оплески #Z-пропаганди,
– підкреслив радник голови ОП.
Також додав, що це окупантам не допоможе. Зауважив, що годинник вже пішов у зворотному напрямку, тож "карета неодмінно перетвориться на гарбуз".
Що відомо про атаку Росії на Кременчук
- Близько 12 години 27 червня Росія атакувала Полтавську область. Як і рік тому окупанти запустили ракети Х-22.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що було помічено щонайменше два літаки та дві ворожі ракети під час атаки.
- Голова Полтавської ОВА повідомив про влучання у дачний кооператив у Кременчуцькому районі. За попередніми даними, минулося без жертв.