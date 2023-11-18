В сети также появилось видео, где военный сбивает вражеский "Шахед". Беспилотник будущий сержант сбил с первого раза.
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Будущий сержант сбил российский "Шахед"
Командующий Воздушными силами Николай Олещук подчеркнул, что во время ночной боевой работы на Южном направлении старший солдат Николай Салабуда, являющийся стрелком-зенитчиком взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады, сбил вражеский ударный дрон.
В частности, солдат смог сделать это с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. На кадрах можно увидеть, как метко попал военный по российскому "Шахеду".
Николай Салабуда уничтожил "Шахед" / Видео из телеграм-канала Николая Олещука
Это его первый пуск и первое сбивание!
– написал Олещук.
По словам командующего ПС, этот успех солдат посвящает своим собратьям, 18 ноября отмечающим День сержанта. Таким образом, он поздравил их с профессиональным праздником.
В Украине отмечают День сержанта
- Владимир Зеленский 18 ноября поздравил сержантов и старшин с профессиональным праздником. В своем обращении глава государства отметил, что именно они профессиональная опора для наших командиров.
- Присоединился к поздравлениям президента и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он поблагодарил всех сержантов и старшин за лидерство и мотивированность на поле боя.
- Также поздравил сержантов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Генерал пожелал сержантам и старшинам счастья, крепкого здоровья, стойкости духа, воодушевления и новых успехов в боях против оккупантов.
- Поздравление написал и начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он верит, что сержанты-разведчики и дальше будут приумножать достижения военной разведки Украины.
- Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала также поздравил сержантов. Генерал отметил, что мощное и боеспособное войско немыслимо без труда сержантов и старшин.