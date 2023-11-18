У мережі також з'явилося відео, де військовий збиває ворожий "Шахед". Безпілотник майбутній сержант збив із першого разу.

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Майбутній сержант збив російський "Шахед"

Командувач Повітряних сил Микола Олещук наголосив, що під час нічної бойової роботи на Південному напрямку старший солдат Микола Салабуда, який є стрільцем-зенітником взводу охорони Херсонської зенітної ракетної бригади, збив ворожий ударний дрон.

Зокрема, солдат зміг це зробити за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. На кадрах можна побачити, як влучно поцілився військовий по російському "Шахеду".

Микола Салабуда знищив "Шахед" / Відео з телеграм-каналу Миколи Олещука

Це його перший пуск і перше збиття!

– написав Олещук.

За словами командувача ПС, цей успіх солдат присвячує своїм побратимам, які 18 листопада відзначають День сержанта. Таким чином він привітав їх з професійним святом.

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