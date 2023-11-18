Український очільник наголосив, що сержанти є надійною опорою для наших командирів. Крім того, ці військові завжди допомагають українським солдатам і матросам.

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Зеленський привітав сержантів зі святом

Президент наголосив, що сержанти – це воїни, від яких безпосередньо залежать сила й успішність усієї нашої армії. За словами глави держави, у ЗСУ зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин.

Вони безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух,

– сказав глава держави.

Він підкреслив, що коли сержантам і старшинам можна довіряти, тоді армія держави – нездоланна. Зеленський подякував кожному сержанту і старшині, які піклуються про солдатів і про Україну, а також здобувають необхідні результати для своїх підрозділів і для всієї держави.

Зеленський привітав сержантів і старшин з професійним днем: дивіться відео

Українські генерали долучилися до вітань сержантів

Долучився до привітань президента й командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він зауважив, що ці люди особистим прикладом і вмілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу та особливу організаторську роботу у діяльності військових підрозділів.

"Ви відіграєте одну з ключових ролей у навчанні українських воїнів, їх підготовці до виконання завдань та управлінні ними в бою", – наголосив генерал.

Він також побажав сержантам і старшинам щастя, міцного здоров'я, стійкості духу, наснаги, нових успіхів та досягнень у справі захисту нашої Батьківщини від російської навали.

Привітав з професійних днем сержантів та старшин і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Кирило Буданов. Він сказав, що сьогодні багато сержантів, ризикуючи життям, виконують завдання в бойових умовах, очищуючи рідну землю від росіян, щоб відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

Вдячний кожному з вас за самовіддану службу та результативну працю. Упевнений, що сержанти-розвідники й надалі будуть примножувати здобутки воєнної розвідки України, славні традиції бойового братерства і взаємодопомоги,

– написав генерал.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала також привітав сержантів і зазначив, що потужне й боєздатне військо немислиме без зусиль сержантів і старшин.

Генерал наголосив, що на наших очах гартується сильний і професійний сержантський корпус Збройних Сил України. Він також наголосив, що пишається кожним з сержантів і подякував їм за самовіддану службу.