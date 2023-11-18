Украинский глава подчеркнул, что сержанты являются надежной опорой для наших командиров. Кроме того, эти военные всегда помогают украинским солдатам и матросам.

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Зеленский поздравил сержантов с праздником

Президент подчеркнул, что сержанты – это воины, от которых напрямую зависят сила и успешность всей нашей армии. По словам главы государства, в ВСУ сейчас служат более 150 тысяч сержантов и старшин.

Они напрямую управляют солдатами и ведут воинов в бой. Они укрепляют мотивацию, учат солдат, держат моральный дух,

– сказал глава государства.

Он подчеркнул, что когда сержантам и старшинам можно доверять, тогда армия государства – непобедима. Зеленский поблагодарил каждого сержанта и старшину, которые заботятся о солдатах и Украине, а также получают необходимые результаты для своих подразделений и для всего государства.

Зеленский поздравил сержантов и старшин с профессиональным днем: смотрите видео

Украинские генералы присоединились к поздравлениям сержантов

Присоединился к поздравлениям президента и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что эти люди личным примером и умелыми действиями доказывают свое высокое боевое мастерство, отвагу и особую организаторскую работу в деятельности военных подразделений.

"Вы играете одну из ключевых ролей в обучении украинских воинов, их подготовке к выполнению задач и управлении ими в бою", – подчеркнул генерал.

Он также пожелал сержантам и старшинам счастья, крепкого здоровья, стойкости духа, воодушевления, новых успехов и достижений в деле защиты нашей Родины от российского нашествия.

Поздравил с профессиональным днем сержантов и старшин и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Кирилл Буданов. Он сказал, что сегодня многие сержанты, рискуя жизнью, выполняют задачи в боевых условиях, очищая родную землю от россиян, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Благодарен каждому из вас за самоотверженную службу и результативную работу. Уверен, что сержанты-разведчики и дальше будут приумножать достижения военной разведки Украины, славные традиции боевого братства и взаимопомощи,

– написал генерал.

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала также поздравил сержантов и отметил, что мощное и боеспособное войско немыслимо без труда сержантов и старшин.

Генерал подчеркнул, что на наших глазах закаляется сильный и профессиональный сержантский корпус Вооруженных сил Украины. Он также подчеркнул, что гордится каждым из сержантов и поблагодарил их за самоотверженную службу.