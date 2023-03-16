Израиль согласовал продажу Украине системы защиты от иранских дронов, – Axios

Российские военные продолжают атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. Для противостояния им Израиль согласовал продажу систем, помогающих глушить "Шахиды".

Обратим внимание, что это очень хорошая новость. Следует понимать, что впервые с начала полномасштабного вторжения Израиль принял лицензию на экспорт оборонной продукции. Она предусматривает продажу оружия Украине.

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Израиль всегда был сдержанным

Заметим, что Израиль не торопился с предоставлением Украине военной помощи. Таким образом страна стремилась избежать напряжения в отношениях с Россией. Кроме того, она не хотела навредить своим интересам безопасности в Сирии.

Вопрос принимался месяц. Отметим, что утверждение экспортных лицензий министром обороны Йоавом Галланом и министром иностранных дел Эли Коэном прошло еще в середине февраля. Тогда Израиль, по приказу Нетаньяху, пересматривал свою политику по поводу войны. Но тогда никакие решения не принимались. Об этом впоследствии Коэн сообщил Владимиру Зеленскому, когда был в Киеве с визитом 15 февраля.

Тем временем израильские и украинские чиновники говорят, что лицензии одобрили для двух компаний из Израиля – Elbit и Rafael. Они занимаются разработкой систем противодействия дронам.

Израиль представил систему Украине

Издание цитирует украинского чиновника, который рассказал о недавнем визите делегации Министерства обороны Украины. В его ходе в Израиле продемонстрировали работу систем противодействия беспилотникам. Но и на тот момент ни одного соглашения еще не подписали.

На что способны эти системы

Они используют средства радиоэлектронной борьбы. С их помощью удается глушить и сбивать вражеские беспилотники. Радиус действия таких установок около 25 миль (40 километров). Их могут размещать вблизи электростанций или других критически важных объектов, по которым россияне запускают "Шахиды".

Эти установки для Украины важны, но не критично. Ведь имеющимся в нашем государстве установкам удается сбивать 75 – 90% дронов, которые запускает враг. С другой стороны, можно будет сэкономить ракеты для систем ПВО, необходимые для уничтожения крылатых ракет, которыми также атакуют россияне.

Что нам действительно нужно, так это система защиты от баллистических ракет,

– подчеркнул журналистам чиновник.

Отметим, что во время прошлого массированного ракетного удара россияне использовали 6 ракет "Кинжал". Их существующие в Украине системы ПВО не могут сбивать. И нашему государству остро необходимо оснащение, которое позволяло бы это исправить. Особенно на фоне того, что Россия может получить баллистические ракеты от Ирана, о которых говорят вот уже много месяцев.