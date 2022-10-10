15 пассажиров автобуса, оказавшегося возле эпицентра взрыва в Днепре, – в больнице

Во время массированного удара по Украине российские ракеты попали по Днепру. Там пострадали пассажиры автобуса.

Атака по городу и области произошла 10 октября. По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, четыре человека в Днепропетровской области погибли.

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В Днепре 15 человек попали в больницу

15 пассажиров автобуса, оказавшегося возле эпицентра взрыва российской ракеты в Днепре, находятся в больнице,

– говорится в сообщении.

Заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Алексей Григорук рассказал, что четыре человека из 15 – в тяжелом состоянии.

Последствия атаки по Днепру: смотрите видео

Российская ракета разорвалась в нескольких метрах от автобуса, но чудом все выжили

Городской глава Днепра Борис Филатов рассказал, что российская ракета в Днепре взорвалась буквально в нескольких метрах от пассажирского автобуса.

Хотя Бог умер, но чудеса иногда случаются. Обычный пассажирский автобус. Ракета взорвалась буквально в пяти метрах,

– прокомментировал Филатов.

Мэр города отметил, что, к счастью, все люди выжили. Он заявил, что официальные данные о жертвах ждет от Валентина Михайловича Резниченко.

Россияне выпустили по Днепропетровской области 10 ракет

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты выпустили по городу и области 10 ракет. Предварительно известно, что 4 ракеты сбила наша система противовоздушной обороны.

Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. Бил тогда, когда люди уходили на работу. Умышленно. Чтобы посеять панику,

– объяснил Резниченко.

Он также добавил, что в области есть серьезные разрушения, там работали соответствующие службы.

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