В больнице умерла женщина, которая получила крайне тяжелые ожоги после атаки в Одесской области 16 мая
- Россияне атаковали Одесскую область беспилотниками 16 мая, в результате чего женщина с ожогами 80% тела умерла в больнице.
- Жертва и пострадавшие находились дома во время атаки.
Россияне 16 мая атаковали Одесскую область беспилотниками. Сообщалось о двух пострадавших мужчинах и одной женщине, которая, к сожалению, ночью 17 мая умерла в больнице.
Она была в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОГА Олега Кипера.
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Женщина имела ожоги 80% тела
В Одесской областной прокуратуре, рассказали что погибшей женщине было 55 лет.
Она получила ожоги почти 80% тела – пострадала голова, туловище, конечности. Женщина получила крайне тяжелый ожоговый шок.
Она находилась в палате интенсивной терапии, в сопровождении реаниматологов, врачей. Проводили все необходимые первоочередные меры лечения ожоговой болезни, боролись с шоком, оказывали медицинскую помощь,
– рассказала директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Рокунец-Сорочан в комментарии Суспільному.
Жертва и пострадавшие в момент атаки находились дома.
Прокуратура зафиксировала повреждения частных домов, хозяйственных построек и автомобилей. К слову, есть разрушения в доме директора Одесского зоопарка.