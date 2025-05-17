В больнице умерла женщина, которая получила крайне тяжелые ожоги после атаки в Одесской области 16 мая

Россияне 16 мая атаковали Одесскую область беспилотниками. Сообщалось о двух пострадавших мужчинах и одной женщине, которая, к сожалению, ночью 17 мая умерла в больнице.

Она была в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

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Женщина имела ожоги 80% тела

В Одесской областной прокуратуре, рассказали что погибшей женщине было 55 лет.

Она получила ожоги почти 80% тела – пострадала голова, туловище, конечности. Женщина получила крайне тяжелый ожоговый шок.

Она находилась в палате интенсивной терапии, в сопровождении реаниматологов, врачей. Проводили все необходимые первоочередные меры лечения ожоговой болезни, боролись с шоком, оказывали медицинскую помощь,

– рассказала директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Оксана Рокунец-Сорочан в комментарии Суспільному.

Жертва и пострадавшие в момент атаки находились дома.

Прокуратура зафиксировала повреждения частных домов, хозяйственных построек и автомобилей. К слову, есть разрушения в доме директора Одесского зоопарка.