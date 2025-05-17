Вона була у тяжкому стані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Жінка мала опіки 80% тіла

В Одеській обласній прокуратурі, розповіли що загиблій жінці було 55 років.

Вона отримала опіки майже 80% тіла – постраждала голова, тулуб, кінцівки. Жінка отримала вкрай важкий опіковий шок.

Вона перебувала в палаті інтенсивної терапії, в супроводі реаніматологів, лікарів. Проводили всі необхідні першочергові заходи лікування опікової хвороби, боролися з шоком, надавали медичну допомогу,

– розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан у коментарі Суспільному.

Жертва та постраждалі у момент атаки перебували удома.

Прокуратура зафіксувала пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. До слова, є руйнування у домівці директора Одеського зоопарку.