24 ноября российские войска провели атаку на Сарненский район в Ровенской области. В результате удара загорелось одно из гражданских предприятий.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

Что известно об атаке?

В результате очередной российской атаки на Сарненский район целью врага стало гражданское предприятие. После удара в одном из помещений возник пожар.

На место происшествия уже прибыли спасатели и другие соответствующие службы, которые работают над ликвидацией последствий атаки.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Информация о масштабах повреждений уточняется.

24 ноября российские войска продолжили проводить атаки на украинские регионы, применяя беспилотники и другие средства поражения. В частности, в под ударом оказалась Киевская область, где было зафиксировано движение вражеских БПЛА и действовали силы противовоздушной обороны.

В Вышгородском и Белоцерковском районах были повреждены энергетические объекты, а в Белоцерковском районе враг совершил атаку на объект теплоснабжения.

Также в ночь на 24 ноября россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего погибли два человека. Число раненых в городе возросло до 48, среди пострадавших – двое детей и младенец.

В результате обстрела были повреждены жилые дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры. На местах попаданий работали спасатели, которые искали людей под завалами и ликвидировали последствия атаки.