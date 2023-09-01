Так, в результате ракетного обстрела получили ранения 8 человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили СМИ.

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Предварительно, без жертв

Журналисты отметили, что в результате попадания российской ракеты ранения от стекла, выбитого взрывной волной, получили восемь человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно жертв нет.

На сайте Калиновского городского совета сообщили, что ночью в общине был "прилет".

В результате падения осколков ракет есть раненые, поврежден гражданский автотранспорт и гражданские здания,

– рассказали в мэрии.

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