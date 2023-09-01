Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных пусках ракет ориентировочно в 4:21 1 сентября. Тогда тревога была в Киеве и в нескольких областях. В частности, о ракетной опасности сообщалось в Винницкой и Одесской области.
Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии
Что известно об атаке на Винницкую область
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины рассказали, что вражеские военные в ночь на 1 сентября нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр". ВСУ зафиксировали пуски двух ракет из акватории Черного моря, а именно из Феодосийского района.
Одну ракету удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области,
– рассказали украинские военные.
Они отметили, что на предприятии в Винницкой области есть повреждения. В частности, там есть разрушение:
- имущества;
- частных автомобилей.
К сожалению, украинские военные рассказали, что в регионе есть раненые люди, им оказывали помощь.
Впоследствии глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил данные об атаке россиян.
Где сбили вражескую ракету
Во время утренней тревоги в небе над Кировоградщиной сбита крылатая ракета. Разрушений, погибших и травмированных нет,
– заявил глава Кировоградской ОВА.
Андрей Райкович поблагодарил наши Вооруженные Силы Украины за то, что все люди остались живы.
Наши бойцы сбили вражескую ракету / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море
В преддверии вражеской атаки, 31 августа, Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. В частности, Силы обороны юга Украины сообщили, что оккупанты вывели в море фрегат и еще один малый ракетный корабль.
Общий залп "Калибров" – до 24. Уровень ракетной угрозы повышен,
– заявили военные.
Они призывали людей быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и оперативно переходить в укрытие.
Следует заметить, что по состоянию на утро 1 сентября вражеские ракетоносители еще могут находиться в Черном море, имея на борту ракеты "Калибр".