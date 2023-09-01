Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных пусках ракет ориентировочно в 4:21 1 сентября. Тогда тревога была в Киеве и в нескольких областях. В частности, о ракетной опасности сообщалось в Винницкой и Одесской области.

Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии

Что известно об атаке на Винницкую область

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины рассказали, что вражеские военные в ночь на 1 сентября нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр". ВСУ зафиксировали пуски двух ракет из акватории Черного моря, а именно из Феодосийского района.

Одну ракету удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области,

– рассказали украинские военные.

Они отметили, что на предприятии в Винницкой области есть повреждения. В частности, там есть разрушение:

имущества;

частных автомобилей.

К сожалению, украинские военные рассказали, что в регионе есть раненые люди, им оказывали помощь.

Впоследствии глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил данные об атаке россиян.

Где сбили вражескую ракету

Во время утренней тревоги в небе над Кировоградщиной сбита крылатая ракета. Разрушений, погибших и травмированных нет,

– заявил глава Кировоградской ОВА.

Андрей Райкович поблагодарил наши Вооруженные Силы Украины за то, что все люди остались живы.



Наши бойцы сбили вражескую ракету / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Обратите внимание! Воздушная тревога в Украине была объявлена ориентировочно в 4:30 1 сентября. Украинские Воздушные силы сообщили о возможных пусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. В частности, ракетную опасность объявили в: Херсонской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской;

Винницкой, Одесской;

Киевской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской;

Черновицкой, Ровенской, Хмельницкой;

в Тернопольской областях. Ориентировочно в 5:28 1 сентября по регионам начались отбои воздушной тревоги.

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

В преддверии вражеской атаки, 31 августа, Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. В частности, Силы обороны юга Украины сообщили, что оккупанты вывели в море фрегат и еще один малый ракетный корабль.

Общий залп "Калибров" – до 24. Уровень ракетной угрозы повышен,

– заявили военные.

Они призывали людей быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и оперативно переходить в укрытие.

Следует заметить, что по состоянию на утро 1 сентября вражеские ракетоносители еще могут находиться в Черном море, имея на борту ракеты "Калибр".