Россия нанесла удар по Волыни: какие последствия и есть ли пострадавшие

Российские оккупанты весь день 13 мая атакуют Украину дронами. На Волыни было зафиксировано попадание "Шахедов".

О последствиях вражеской атаки и попадания БПЛА сообщили в Волынской ОВА.

Что известно об атаке на Волынь?

По словам председателя Волынской ОВА Романа Романюка, в областном центре зафиксировали попадание российских беспилотников в несколько нежилых помещений.

Попадание дронов также были в Ковеле, в результате чего у объекта критической инфраструктуры пострадал автотранспорт и было повреждено жилое здание.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. За медицинской помощью в медучреждения обратилось 5 человек: один в Луцке и четыре в Ковеле,

– заявил Романюк.

Также секретарь Луцкого городского совета Екатерина Шкльода сообщила, что первые БпЛА в городе зафиксировали около 13:04, а через 15 минут в регионе раздались мощные взрывы.

Вниманию! Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 каналу, что враг рассчитывает на то, что за световой день, как заметил он, Вооруженные Силы Украины, силы ПВО истощатся физически, ментально и материально. Будут отстреляны все средства для сбивания дронов, перехватчики БпЛА. Он добавил, что количество дронов, которое используют оккупанты, только увеличивается.

Последние новости о вражеской атаке 13 мая

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что массированная атака России 13 мая может продолжиться и 14 мая, и включать дроны и ракеты. Целью атаки могут стать объекты критической инфраструктуры, в частности на Западе Украины или в центре.

В Жовкве на Львовщине российские войска поразили объект критической инфраструктуры, город остался без света. Местные власти сообщили, что повторные атаки были направлены на тот же объект.

В Ивано-Франковске россияне попали в жилой дом. В результате удара ранения получили 3 человека. По данным наших журналистов, взрыв был в 16:41.

Россия атаковала Сваляву, что на Закарпатье. В результате попадания "Шахеда" начался пожар на объекте энергетической инфраструктуры.