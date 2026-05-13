Про наслідки ворожої атаки та влучання БпЛА повідомили у Волинській ОВА.

Дивіться також Атака "Шахедами": "Флеш" розповів, яку нову тактику Росія застосувала під час удару

Що відомо про атаку на Волинь?

За словами голови Волинської ОВА Романа Романюка, в обласному центрі зафіксували влучання російських безпілотників в декілька нежитлових приміщень.

Влучання дронів також були в Ковелі, внаслідок чого біля об'єкта критичної інфраструктури постраждав автотранспорт та була пошкоджена житлова будівля.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На щастя, обійшлося без людських жертв. За медичною допомогою до медзакладів звернулося 5 людей: одна у Луцьку та чотири у Ковелі,

– заявив Романюк.

Також секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода повідомила, що перші БпЛА у місті зафіксували близько 13:04, а через 15 хвилин у регіоні пролунали потужні вибухи.

До уваги! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що ворог розраховує на те, що за світловий день, як зауважив він, Збройні Сили України, сили ППО виснажаться фізично, ментально і матеріально. Будуть відстріляні всі засоби для збиття дронів, перехоплювачі БпЛА. Він додав, що кількість дронів, яку використовують окупанти, тільки збільшується.

Останні новини про ворожу атаку 13 травня

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов заявив, що масована атака Росії 13 травня може продовжитися і 14 травня, та включати дрони та ракети. Ціллю атаки можуть стати об'єкти критичної інфраструктури, зокрема на Заході України чи в центрі.

У Жовкві на Львівщині російські війська вразили об'єкт критичної інфраструктури, місто залишилося без світла. Місцева влада повідомила, що повторні атаки були спрямовані на той самий об'єкт.

В Івано-Франківську росіяни влучили в житловий будинок. Внаслідок удару поранень зазнали 3 людини. За даними наших журналістів, вибух був о 16:41.

Росія атакувала Сваляву, що на Закарпатті. Внаслідок влучання "Шахеда" почалася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.