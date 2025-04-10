Появились новые кадры последствий атаки по Житомирской области, где погиб человек

В результате атаки на Житомирщину есть погибший и пострадавшие. Появились новые фото последствий вражеского удара.

Соответствующие службы продолжают работу по ликвидации последствий удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Общественное.

Смотрите также "Шахед" ударил по многоэтажке на Житомирщине: есть погибший, среди 5 пострадавших – ребенок

Последствия атаки на Житомирщину

В результате атаки на Житомирщину погиб один человек. Известно также о 5 пострадавших. Среди них ребенок 2011 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Повреждения получили по меньшей мере 5 многоэтажек. В одном из домов возник пожар.

Спасатели и соответствующие службы продолжают работу на месте удара. Развернут пункт обогрева, психологи ГСЧС также оказывают необходимую помощь местным жителям.

Последствия атаки на Житомирщину: фото ГСЧС, Суспільне

СБУ начала уголовное производство по факту атаки БпЛА на Житомирщину. Обстрел квалифицировали как военное преступление. Сейчас правоохранители продолжают обследовать территорию.

Напомним, в ночь на 10 апреля Россия ударила "Шахедами" по Николаеву. Известно об 11 пострадавших. Обломки беспилотников и ударная волна повредили около 30 многоквартирных домов. О последствиях удара по городу рассказал корреспондент 24 Канала.