По 2 – 3 волны атак ежедневно: Садовый назвал цель российских ударов по Западу

Российские войска ежедневно направляют по две-три волны реактивных беспилотников на западные регионы Украины. Основными целями вражеских ударов по-прежнему является энергетическая инфраструктура.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый рассказал в проекте "Ремовская интервью".

Угроза ударов существует для всех регионов страны

По словам Садового, враг запускает реактивные дроны в направлении Запада Украины, чтобы уничтожить объекты инфраструктуры.

Украинские военные ликвидируют большинство российских воздушных целей, однако в пределах региона фиксируются и попадания. Противник наносит удары преимущественно по энергетическим подстанциям.

Если говорить о территории Львова, то у нас, когда были сбиты дроны, фрагменты падали на жилые дома и были определенные повреждения,

– отметил мэр Львова.

Андрей Садовый подчеркнул необходимость соблюдения правил безопасности в Украине, поскольку противник способен достичь любой точки.

Сегодня в Украине нет ни одного безопасного города, потому что будь то дрон или баллистическая ракета, можно поразить любой объект. Поэтому укрытия и меры безопасности необходимо принимать каждому,

– подчеркнул мэр Львова.

Напомним, в октябре российский реактивный "Шахед" впервые долетел непосредственно до Львова, где его сбила противовоздушная оборона. В Воздушных силах отмечали, что для таких дальних ударов противник и сокращает боевую часть аппаратов в пользу увеличения запаса топлива.