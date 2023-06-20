Такое мнение 24 Каналу озвучил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, атака на Запорожье в ночь на 20 июня была самой массированной.
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"Наверное, это одна из самых напряженных ночей за 2 месяца. Довольно долго областной центр был в относительном покое, не было прилетов С-300. Хочу подчеркнуть, что это третья ночь, когда Запорожье обстреливают. Сегодня это были самые массированные удары", – отметил депутат.
ВСУ освобождают населенные пункты области
Аскад Ашурбеков отметил, что за прошедшие 10 дней ВСУ деоккупировали 8 населенных пунктов в Запорожской области. К примеру, на днях в Минобороны заявили об освобождении села Пятихатки в Запорожской области.
Пятихатки – очень важный населенный пункт в нескольких километрах от Васильевки, которая является одним из логистических центов оккупантов. Васильевка – это ключ к наступлению на Мелитополь, Токмак. Оккупанты понимают стратегическое значение продвижения ВСУ на этом направлении, поэтому пытаются активизировать именно удары по гражданской инфраструктуре,
– объяснил он.
Депутат Запорожского областного совета подчеркнул, что в активизации ракетного террора Запорожья россияне могут видеть 2 варианта развития событий:
- Паника гражданского населения. Массовый выезд из Запорожья и загруженая логистика, чтобы ВСУ не могли перебрасывать технику, оружие и так далее;
- Активизация потенциальных коллаборантов, предоставляющих информацию о позициях ВСУ.
Он подчеркнул, что ни первый, ни второй вариант не будут иметь никакого результата для российских захватчиков.
Ашурбеков об атаке на Запорожье ночью 20 июня: смотрите видео
Массированная атака по Запорожью в ночь на 20 июня: что известно
- Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что мишенями оккупантов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.
- Он подчеркнул, что информация о пострадавших людях не поступала.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что по Запорожью и его окрестностям оккупанты выпустили 7 ракет С-300.
- Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в 6 утра написал, что после беспокойной громкой ночи по состоянию на утро ситуация в областном центре стабильная. Он добавил, что люди и жилые дома не пострадали. Все коммунальные системы города в норме.