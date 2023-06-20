Таку думку 24 Каналу озвучив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. За його словами, атака на Запоріжжя у ніч на 20 червня була наймасованішою.
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"Напевно, це одна з найнапруженіших ночей за 2 місяці. Досить довго обласний центр був у відносному спокої, не було прильотів С-300. Хочу наголосити, що це третя ніч, коли Запоріжжя обстрілюють. Сьогодні це були наймасованіші удари", – зауважив депутат.
ЗСУ звільняють населені пункти області
Аскад Ашурбеков зазначив, що за минулі 10 днів ЗСУ деокупували 8 населених пунктів у Запорізькій області. До прикладу, днями у Міноборони заявили про звільнення села П'ятихатки у Запорізькій області.
П'ятихатки – дуже важливий населений пункт за декілька кілометрів від Василівки, яка є одним з логістичних центів окупантів. Василівка – це ключ до наступу на Мелітополь, Токмак. Окупанти розуміють стратегічне значення просування ЗСУ у цьому напрямку, тому намагаються активізувати саме удари по цивільній інфраструктурі,
– пояснив він.
Депутат Запорізької обласної ради підкреслив, що в активізації ракетного терору Запоріжжя росіяни можуть вбачати 2 варіанти розвитку подій:
- Паніка цивільного населення. Масовий виїзд із Запоріжжя та завантажена логістика, щоб ЗСУ не могли перекидати техніку, зброю тощо;
- Активізація потенційних колаборантів, які б надавали інформацію про позиції ЗСУ.
Він наголосив, що ні перший, ні другий варіант не матимуть ніякого результату для російських загарбників.
Ашурбеков про атаку на Запоріжжя вночі 20 червня: дивіться відео
Масована атака по Запоріжжю у ніч на 20 червня: що відомо
- Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що мішенями окупантів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.
- Він підкреслив, що інформація про постраждалих людей не надходила.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що по Запоріжжю та його околицях окупанти випустили 7 ракет С-300.
- Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв о 6 ранку написав, що після неспокійної гучної ночі станом на ранок ситуація в обласному центрі стабільна. Він додав, що люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи міста в нормі.