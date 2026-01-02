Укр Рус
Оккупанты ударили по Запорожью 9 раз: вспыхнули пожары
2 января, 01:18
Оккупанты ударили по Запорожью 9 раз: вспыхнули пожары

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Российские оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область, включая город Запорожье, утром 1 января и ночью 2 января.
  • В результате обстрелов почти 4000 абонентов остались без электроснабжения, а в регионе прозвучала серия взрывов.

С утра 1 января российские оккупанты терроризируют Запорожскую область, атаку продолжили и ночью 2 января. Областная администрация зафиксировала последствия удара по областному центру.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Какие последствия атаки на Запорожье?

В течение суток 1 января в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами и беспилотниками.

В результате утреннего удара по Запорожскому району почти 4000 абонентов остались без электроснабжения. Террор Запорожья оккупанты продолжили и ночью 2 января.

По предварительным данным, враг нанес 9 ударов по Запорожью. Воздушная тревога продолжается по всей территории области по состоянию на 01:13.

Последствия обстрела города Запорожье / Фото ОВА

 

Россияне терроризировали Запорожье: смотрите видео ОВА

 

Оккупанты атаковали областной центр Запорожья: смотрите видео городского совета

 

В областной администрации сообщали о вражеских дронах в направлении Вознесеновского района, острова Хортица и Коммунаровского района. В регионе прозвучала серия взрывов.

Российский террор Украины в новогоднюю ночь: что известно?

  • Напомним, что в ночь на 1 января российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Одесской, Сумской областях и на Волыни, повредив здания в Ковеле и грузовые вагоны в Конотопе.

  • В Ковеле, что на Волыни, повреждены здания локомотивного депо. На территории зафиксировано около 7 попаданий вражескими дронами.

  • Из-за атаки врага на Одесскую область в Измаильском порту повреждены причалы и портовая техника. Под прицелом врага был также Одесский порт. Как сообщил вице-премьер, там обломки БпЛА и взрывная волна поразили портовое оборудование, транспорт и отдельные объекты инфраструктуры.