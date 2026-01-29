Укр Рус
29 января, 03:10
Враг обстрелял Запорожье и убил 3 человек

Олесь Друкач
Основные тезисы
  • Ночью 29 января в Запорожской области из-за вражеских обстрелов погибли три человека.
  • Это произошло в Вольнянске. В городе есть разрушения и пожары.

Запорожская область оказалась под вражеским обстрелом ночью 29 января. Под удар попал город Вольнянск.

О последствиях атаки проинформировали в Запорожской ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки Опасность с неба для нескольких областей: Россия запустила дроны по Украине

Атака на Запорожье 29 января: что известно о последствиях?

Пять часов длилась воздушная тревога в Запорожье на границе 28 и 29 января. В это время враг применял различные средства воздушного нападения для обстрела мирных населенных пунктов.

В 02:36 Иван Федоров, глава Запорожской областной военной администрации, сообщил, что Запорожский район пострадал от атаки врага. Удары пришлись на частный сектор в Вольнянске.

В городе разрушены дома и возникли пожары. К сожалению, три человека погибли, еще один ранен.

На момент публикации атака дронов на Украину продолжается. В нескольких областях блуждают единичные БпЛА и объявлена воздушная тревога.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?

  • В эти же сутки российская армия нанесла воздушный удар по Черкасской области.
  • В Черкассах прогремели взрывы из-за атаки дронами. О ее последствиях информация не поступала.
  • Также возросло количество погибших от удара БпЛА по поезду в Харьковской области – до 6.