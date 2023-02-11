Пиррова победа: как россиянам удалось сбросить авиабомбы на Змеиный

В ночь на 11 февраля россияне сбросили на остров Змеиный Одесской области 4 авиабомбы. Ранее остров был стратегически важен для ВСУ с точки зрения того, чтобы россияне не использовали его для расположения своих сил и средств.

Однако в настоящее время Силы обороны Украины, вероятно, не занимаются противовоздушной обороной Змеиного. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт и генерал-лейтенант ВСУ в запасе Игорь Романенко.

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Как оккупантам удалось сбросить авиабомбы на Змеиный

Так, во время своего пребывания на острове россияне могли использовать свое вооружение для влияния на Военно-морские силы Украины и суда, курсировавшие в рамках зернового соглашения. Кроме того, со Змеиного захватчики могли цинично обстреливать Одесскую область.

Впоследствии оккупанты совершили "жест доброй воли" и сбежали с острова. Поэтому, вероятно, там не разворачивались средства противовоздушной обороны для прикрытия. Ведь Су-24, из которых враг сбросил авиабомбы, не является сложной целью для зенитно-ракетных комплексов.

Какова была цель врага

Генерал-лейтенант ВСУ предположил, зачем российские захватчики атаковали остров авиабомбами. По его словам, у россиян могла быть следующую цель:

подорвать свои склады, которые остались на острове;

возможно ВСУ планировали там какие-то действия в будущем, россияне узнали об этом и решили предотвратить их;

использование удара в пропагандистских целях.

Во всяком случае, они уже использовали это в пропагандистских целях. Как и нанесение ударов по Одесской области комплексами "Оникс". Россияне любой случай используют для пропаганды,

– заметил военный эксперт.

Романенко объяснил, как россиянам удалось сбросить авиабомбы на Змеиный: смотрите видео

Ситуация на Востоке сейчас гораздо сложнее

Романенко отметил, что ситуация на Востоке Украины сейчас более напряженная. Ожесточенные бои продолжаются от Харьковской области до Угледара Донецкой области.

Противник наращивает свои усилия в регионе и продвигается уже не на сотни метров, а на несколько километров. Например, в районе Сватово россияне продвинулись на 12 – 15 километров, а возле Кременной на 6 – 8 километров.

Наши военные противостоят врагу. Там очень тяжело, но с нашей стороны сосредоточены резервы, чтобы останавливать и уничтожать противника. Сейчас там выполняется наша стратегическая операция по обороне, которая заключается в том, что противника нужно остановить,

– сказал генерал-лейтенант ВСУ.

Он добавил, что техника от наших партнеров должна поступить к ВСУ минимум через месяц. В то же время, российские захватчики собрали на Востоке много живой силы и военной техники. Что важно, не только советской, но и новой.

"Поэтому два Су-24, которые бомбили Змеиный, с военной точки зрения являются второстепенным (инцидентом – 24 Канал) против того, что происходит на Востоке", – подытожил военный эксперт.