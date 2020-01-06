Атака на военную базу США в Кении: погибли 3 американцев – видео

На военно-морскую базу США в Манда Бэй в Кении напали боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" из Сомали. В результате нападения погибли трое граждан США.

По данным американских военных, жертвами атаки стали один американский военнослужащий и двое гражданских контрактников. В заявлении американского военного ведомства указывается, что раненые эвакуированы в безопасное место. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также: США отправят 3 тысячи военных на Ближний Восток: что об этом известно

Представитель вооруженных сил Кении полковник Пол Ньюгуна заявил, что атаку джихадистов удалось отбить, четверо из них были убиты.

Боевики также уничтожили два самолета и два вертолета, которые находились на взлетно-посадочной полосе, а также другие американские транспортные средства.

По предварительным данным, боевики прибыли с территории населенного пункта Хинди, расположенного неподалеку от военной базы. Перед нападением они отключили подачу электричества.

Correction: a military base used by Kenyan & US troops.

(Apologies for the error) https://t.co/5ytCLKHhLx — Samira Sawlani (@samirasawlani) January 5, 2020

Что известно о деятельности террористов "Аш Шабаб"

"Аш Шабаб" действует преимущественно на территории Сомали, однако периодически совершает нападения в Кении. С 2012 года – официальный ячейка "Аль-Каиды" в странах Африканского Рога. Группировка имеет более 14 тысяч боевиков, участвовавших в сомалийской гражданской войне, захвате власти, введении законов шариата и создании исламского халифата.

В январе 2019 года боевики совершили нападение на гостиничный комплекс в кенийской столице Найроби, после того как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

В результате террористической атаки погибли по меньшей мере 14 человек.