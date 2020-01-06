Атака на військову базу США у Кенії: загинули 3 американців – відео

На військово-морську базу США у Манда Бей в Кенії напали бойовики ісламістського угруповання "Аш-Шабаб" із Сомалі. В результаті нападу загинули троє громадян США.

За даними американських військових, жертвами атаки стали один американський військовослужбовець і двоє цивільних контрактників. У заяві американського військового відомства вказується, що поранені евакуйовані у безпечне місце. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Представник збройних сил Кенії полковник Пол Ньюгуна заявив, що атаку джихадистів вдалося відбити, четверо із них були вбиті.

Бойовики також знищили два літаки і два вертольоти, які перебували на злітно-посадковій смузі, а також інші американські транспортні засоби.

За попередніми даними, бойовики прибули з території населеного пункту Хінді, розташованого неподалік від військової бази. Перед нападом вони відключили подачу електрики.

Al-Shabaab has attacked a US military base in Lamu, Kenya.

No news on casualties etc as gunfire exchange continues pic.twitter.com/6KPPRUoacK — Samira Sawlani (@samirasawlani) January 5, 2020

Що відомо про діяльність терористів "Аш Шабаб"

"Аш Шабаб" діє переважно на території Сомалі, проте періодично здійснює напади у Кенії. З 2012 року – офіційний осередок "Аль-Каїди" у країнах Африканського Рогу. Угруповання має понад 14 тисяч бойовиків, які брали участь у сомалійській громадянській війні, захопленні влади, введення законів шаріату і створенні ісламського халіфату.



У січні 2019 року бойовики здійснили напад на готельний комплекс у кенійській столиці Найробі, після того як президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.

В результаті терористичної атаки загинули щонайменше 14 людей.