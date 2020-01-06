Атака на військову базу США у Кенії: загинули 3 американців – відео
На військово-морську базу США у Манда Бей в Кенії напали бойовики ісламістського угруповання "Аш-Шабаб" із Сомалі. В результаті нападу загинули троє громадян США.
За даними американських військових, жертвами атаки стали один американський військовослужбовець і двоє цивільних контрактників. У заяві американського військового відомства вказується, що поранені евакуйовані у безпечне місце. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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Представник збройних сил Кенії полковник Пол Ньюгуна заявив, що атаку джихадистів вдалося відбити, четверо із них були вбиті.
Бойовики також знищили два літаки і два вертольоти, які перебували на злітно-посадковій смузі, а також інші американські транспортні засоби.
За попередніми даними, бойовики прибули з території населеного пункту Хінді, розташованого неподалік від військової бази. Перед нападом вони відключили подачу електрики.
Що відомо про діяльність терористів "Аш Шабаб"
"Аш Шабаб" діє переважно на території Сомалі, проте періодично здійснює напади у Кенії. З 2012 року – офіційний осередок "Аль-Каїди" у країнах Африканського Рогу. Угруповання має понад 14 тисяч бойовиків, які брали участь у сомалійській громадянській війні, захопленні влади, введення законів шаріату і створенні ісламського халіфату.
У січні 2019 року бойовики здійснили напад на готельний комплекс у кенійській столиці Найробі, після того як президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.
В результаті терористичної атаки загинули щонайменше 14 людей.