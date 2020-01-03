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      США відправлять додаткові 3 тисячі військових на Близький Схід: що про це відомо

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      Американські військові готові до передислокації на Близький Схід / Robert ATANASOVSKI / AFP

      Сполучені Штати відправлять додатковий контингент військ на Близький Схід після того, як вбивство 2 січня іранського генерала Касема Сулеймані призвело до зростання напруження в регіоні.

      Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в американському Міністерстві оборони.

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      За даними видання, на Близький Схід передислокують частину сил швидкого реагування 82-ої повітряно-десантної дивізії.

      Такий крок адміністрації США є відповіддю на ескалацію напруження у близькосхідному регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

      Що відомо про вбивство Касема Сулеймані

      У ніч на 3 січня війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинули командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

      Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

      Цей удар був спрямований на стримування майбутніх планів іранських атак,
      – прокоментував бомбардування Пентагон.

      У Білому домі назвали авіаудар "рішучою оборонною акцією".

      Водночас духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту". А президент Ірану Хасан Рухані заявив, що вбивство Сулеймані "лише зміцнить рішучість Тегерана протистояти США".

      Що відомо про Касема Сулеймані

      • В 1998 році Сулеймані очолив спецпідрозділ "Ель-Кудс" у складі КВІР, призначений для реалізації військових і таємних операцій за межами Ірану.
      • "Ель-Кудс" під керівництвом Сулеймані займався військовою підтримкою ХАМАС і "Хезболли" в Палестині і Лівані, а також мав серйозний вплив на політичну ситуацію в Іраку після виведення звідти військ США.
      • Сулеймані також брав участь у боротьбі проти терористів "Ісламської держави".
      • У 2007 році був включений ООН до списку санкцій іранських військових і політичних діячів, яким заборонений виїзд з країни.
      • Сулеймані вважався головним архітектором війни в Сирії. Вважається, що саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.
      • У США його називали "Темним лицарем" розвідки Ірану. За аналогією з фільмом про Бетмена.
      • Сулеймані неймовірно популярний в Ірані. Про нього знімають фільми, пишуть пісні, йому присвячують зароблені нагороди і спортивні призи.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Дональд Трамп Ірак Іран Новини США Новини України Новини політики Пентагон Близький Схід
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