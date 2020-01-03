США відправлять додаткові 3 тисячі військових на Близький Схід: що про це відомо

Сполучені Штати відправлять додатковий контингент військ на Близький Схід після того, як вбивство 2 січня іранського генерала Касема Сулеймані призвело до зростання напруження в регіоні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в американському Міністерстві оборони.

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За даними видання, на Близький Схід передислокують частину сил швидкого реагування 82-ої повітряно-десантної дивізії.

Такий крок адміністрації США є відповіддю на ескалацію напруження у близькосхідному регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Що відомо про вбивство Касема Сулеймані

У ніч на 3 січня війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинули командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Трамп особисто віддав наказ про цей удар .

Цей удар був спрямований на стримування майбутніх планів іранських атак,

– прокоментував бомбардування Пентагон.

У Білому домі назвали авіаудар "рішучою оборонною акцією".

Водночас духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту". А президент Ірану Хасан Рухані заявив, що вбивство Сулеймані "лише зміцнить рішучість Тегерана протистояти США".

Що відомо про Касема Сулеймані