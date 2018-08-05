Атака российской "фабрики троллей" на лидера Италии: объяснили, как будет реагировать Рим

В ближайшие дни прокуратура Рима начнет расследование атак российской "фабрики троллей" на Президента Италии Серджио Маттареллу в соцсети Twitter.

Об этом говорится в комментарии дипломатов на странице в Facebook.

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Напомним, что в ночь с 27 на 28 мая, после того как президент Италии Серджо Маттарелла отказался назначать евроскептика Паоло Савону министром финансов, в социальных сетях была осуществлена ​​массовая атака против итальянского лидера.

Дерзкая атака российской "фабрики троллей" на президента Италии. Дело поручено специалистам по борьбе с терроризмом,

– сообщили в посольстве.

Там также добавили, что прокуратура Рима в ближайшее время начнет соответствующее расследование.