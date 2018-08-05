Атака російської "фабрики тролів" на лідера Італії: у посольстві пояснили, як реагуватиме Рим
Найближчими днями прокуратура Риму розпочне розслідування атак російської "фабрики тролів" на Президента Італії Серджіо Маттарелла у соцмережі Twitter.
Про це йдеться у коментарі дипломатів на сторінці у Facebook.
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Нагадаємо, що у ніч з 27 на 28 травня, після того як президент Італії Серджо Маттарелла відмовився призначати євроскептика Паоло Савону міністром фінансів, у соціальних мережах була здійснена масова атака проти італійського лідера.
Зухвала атака російської "фабрики тролів" на президента Італії. Справу доручено фахівцям з боротьби з тероризмом,
– повідомили в посольстві.
Там також додали, що прокуратура Риму найближчим часом почне відповідне розслідування.