Он также отметил, что таким образом работает справедливость. Ведь война не может происходить только в одну сторону и мешать одной стороне.

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Данилов прокомментировал атаки БПЛА по Москве

Секретарь СНБО отметил, что россияне не должны спокойно чувствовать у себя дома в то время, как наши граждане находятся в укрытиях во время массированных обстрелов. Он также напомнил, что именно в Москве принимают решение о нападении и ударах по Украине.

И не только наши люди должны страдать. Пусть они пострадают так же, увидят, что такое война,

– подчеркнул он.

Данилов также отметил, что атаки беспилотниками по Москве являются справедливостью за начатую страной-агрессорой войну против нашего народа. Он также заверил, что Господь все расставит на свои места.

"Им кажется, что война никогда не придет в их дома. Она пришла 24 февраля, когда их безумный фюрер решил максимально активно напасть на нашу страну", – рассказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы эти удары по Москве заставили россиян задуматься о войне и призвать свое руководство прекратить ее. Но, по его словам, все же должно быть более мощное давление на россиян, чтобы они понимали, что несут общую ответственность за военные действия на территории Украины.

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