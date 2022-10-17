Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, в течение последних недель россияне преимущественно атакуют именно энергетические объекты.

Читайте также Как бороться с иранскими дронами: Жданов назвал метод

Почему враг атакует энергетическую инфраструктуру

Таким образом, враг пытается уничтожить энергетическую систему Украины.

Сейчас и благодаря работе ПВО, и благодаря невероятной работе энергетиков нам удается держать энергетическую систему и снабжать страну электроэнергией,

– сказал Денисенко.

Советник главы МВД призвал украинцев ответственно отнестись к просьбам власти и уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы суток.

Важно! В Офисе Президента Украины призывают граждан ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00. Такие мероприятия помогут снизить критические нагрузки на украинские электросети.

"У россиян не так много оружия, чтобы нас уничтожить"

Атакуя украинские города дронами Shahed и ракетами, Россия также пытается держать украинцев в постоянном страхе. Денисенко призвал не поддаваться панике.

Следует понимать, что воздушная тревога – это очень серьезно, нужно прятаться в укрытие. Но при этом не нужно поддаваться паническим настроениям. У россиян не так много этого оружия для того, чтобы они имели возможность уничтожить нас,

– подчеркнул советник главы МВД.

Что может помешать России покупать новое оружие у Ирана

Россия закупает у Ирана ракеты и новые партии дронов. По словам Денисенко, это говорит о том, что российская промышленность уже не справляется.

Вероятно, у России действительно заканчиваются запасы старого оружия. Сейчас для нас очень важно введение так называемых вторичных санкций,

– подчеркнул советник Министра внутренних дел.

Как пояснил Денисенко, сейчас важно вводить санкции не только против самой России, но и против стран, поставляющих элементы оборудования для создания этих дронов и ракет в Иране.

Вадим Денисенко рассказал новые детали об атаке Киева дронами-камикадзе: смотрите видео

Атаки дронами-камикадзе: последние новости