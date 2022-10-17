Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, в течение последних недель россияне преимущественно атакуют именно энергетические объекты.
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Почему враг атакует энергетическую инфраструктуру
Таким образом, враг пытается уничтожить энергетическую систему Украины.
Сейчас и благодаря работе ПВО, и благодаря невероятной работе энергетиков нам удается держать энергетическую систему и снабжать страну электроэнергией,
– сказал Денисенко.
Советник главы МВД призвал украинцев ответственно отнестись к просьбам власти и уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы суток.
"У россиян не так много оружия, чтобы нас уничтожить"
Атакуя украинские города дронами Shahed и ракетами, Россия также пытается держать украинцев в постоянном страхе. Денисенко призвал не поддаваться панике.
Следует понимать, что воздушная тревога – это очень серьезно, нужно прятаться в укрытие. Но при этом не нужно поддаваться паническим настроениям. У россиян не так много этого оружия для того, чтобы они имели возможность уничтожить нас,
– подчеркнул советник главы МВД.
Что может помешать России покупать новое оружие у Ирана
Россия закупает у Ирана ракеты и новые партии дронов. По словам Денисенко, это говорит о том, что российская промышленность уже не справляется.
Вероятно, у России действительно заканчиваются запасы старого оружия. Сейчас для нас очень важно введение так называемых вторичных санкций,
– подчеркнул советник Министра внутренних дел.
Как пояснил Денисенко, сейчас важно вводить санкции не только против самой России, но и против стран, поставляющих элементы оборудования для создания этих дронов и ракет в Иране.
Вадим Денисенко рассказал новые детали об атаке Киева дронами-камикадзе: смотрите видео
Атаки дронами-камикадзе: последние новости
- Утром 17 октября россияне атаковали Киев с помощью иранских дронов-камикадзе. В результате атаки погиб 1 человек.
- Во время утренней атаки Украины оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе с территории временно оккупированного Крыма и из Беларуси. Именно из последней вылетели беспилотники, атаковавшие Киев.
- Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронами и опубликовал видео с последствиями обстрелов. Президент подчеркнул, что сломать украинцев не получится.