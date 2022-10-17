Про це 24 каналу розповів радник Міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, протягом останніх тижнів росіяни переважно атакують саме енергетичні об'єкти.
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Чому ворог атакує енергетичну інфраструктуру
Таким чином ворог намагається знищити енергетичну систему України.
Наразі і завдяки роботі ППО, і завдяки неймовірній роботі енергетиків нам вдається тримати енергетичну систему та забезпечувати країну електроенергією,
– сказав Денисенко.
Радник глави МВС закликав українців відповідально поставитися до прохань влади та зменшити споживання електроенергії у пікові години доби.
"У росіян не так багато зброї, щоб нас знищити"
Атакуючи українські міста дронами Shahed та ракетами, Росія також намагається тримати українців у постійному страху. Денисенко закликав не піддаватися паніці.
Варто розуміти, що повітряна тривога – це дуже серйозно, потрібно ховатися в укриття. Але при цьому не потрібно піддаватися панічним настроям. У росіян не так багато цієї зброї для того, щоб вони мали можливість знищити нас,
– наголосив радник глави МВС.
Що може завадити Росії купувати нову зброю в Ірану
Росія закуповує в Ірану ракети та нові партії дронів. За словами Денисенка, це свідчить про те, що російська промисловість вже не справляється.
Ймовірно, у Росії справді закінчуються запаси старої зброї. Зараз для нас дуже важливо запровадження так званих вторинних санкцій,
– наголосив радник Міністра внутрішніх справ.
Як пояснив Денисенко, зараз важливо запроваджувати санкції не тільки проти самої Росії, а й проти країн, які постачають елементи обладнання для створення цих дронів та ракет в Ірані.
Вадим Денисенко розповів нові деталі про атаку Києва дронами-камікадзе: дивіться відео
Атаки дронами-камікадзе: останні новини
- Вранці 17 жовтня росіяни атакували Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе. Унаслідок атаки загинула 1 людина.
- Під час ранкової атаки України окупанти запустили іранські дрони-камікадзе з території тимчасово окупованого Криму та з Білорусі. Саме з останньої вилетіли безпілотники, які атакували Київ.
- Володимир Зеленський відреагував на атаку дронами та опублікував відео з наслідками обстрілів. Президент наголосив, що зламати українців не вдасться.