Про це 24 каналу розповів радник Міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, протягом останніх тижнів росіяни переважно атакують саме енергетичні об'єкти.

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Чому ворог атакує енергетичну інфраструктуру

Таким чином ворог намагається знищити енергетичну систему України.

Наразі і завдяки роботі ППО, і завдяки неймовірній роботі енергетиків нам вдається тримати енергетичну систему та забезпечувати країну електроенергією,

– сказав Денисенко.

Радник глави МВС закликав українців відповідально поставитися до прохань влади та зменшити споживання електроенергії у пікові години доби.

Важливо! В Офісі Президента України закликають громадян обмежити використання електроенергії в період з 17:00 до 22:00. Такі заходи допоможуть зменшити критичні навантаження на українські електромережі.

"У росіян не так багато зброї, щоб нас знищити"

Атакуючи українські міста дронами Shahed та ракетами, Росія також намагається тримати українців у постійному страху. Денисенко закликав не піддаватися паніці.

Варто розуміти, що повітряна тривога – це дуже серйозно, потрібно ховатися в укриття. Але при цьому не потрібно піддаватися панічним настроям. У росіян не так багато цієї зброї для того, щоб вони мали можливість знищити нас,

– наголосив радник глави МВС.

Що може завадити Росії купувати нову зброю в Ірану

Росія закуповує в Ірану ракети та нові партії дронів. За словами Денисенка, це свідчить про те, що російська промисловість вже не справляється.

Ймовірно, у Росії справді закінчуються запаси старої зброї. Зараз для нас дуже важливо запровадження так званих вторинних санкцій,

– наголосив радник Міністра внутрішніх справ.

Як пояснив Денисенко, зараз важливо запроваджувати санкції не тільки проти самої Росії, а й проти країн, які постачають елементи обладнання для створення цих дронів та ракет в Ірані.

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