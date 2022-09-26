На сегодня "российско-иранские дроны" представляют значительные риски для военных. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Изучение возможностей

Эксперт отметил, что на сегодняшний день нельзя сказать, что иранские дроны, которыми пользуется россия, ничему не вредят ВСУ.

Они представляют значительные риски. Это, к сожалению, нужно признать. Около Одессы удалось "приземлить" один из малоповрежденных таких "шахедов", чтобы разобраться в их начинке и понять, к чему они наиболее уязвимы. Из плюсов – учитывая, что дрон достаточно больших размеров, чтобы оказываться украинскими радарами, их можно сбивать средствами ПВО,

– объяснил специалист.

По его словам, как только у Украины будет возможность их изучить, станет ясно, могут ли ВСУ с ними бороться в частности средствами радиоэлектронной борьбы на определенных высотах.

Как бороться с российскими дронами: смотрите видео

Сколько дронов имеет россия

Мусиенко рассказал, что для того чтобы понимать приблизительное количество таких БПЛА на вооружении россии, нужно иметь данные разведки, спутниковые снимки об их доставке и разгрузке или загрузке.

Доподлинно неизвестно, о каком количестве может идти речь, и сколько их передал иран россии (или собирается передать). Также неизвестно, сколько иран их успел выработать в своих подземных шахтах. Возможно, "Моссад" об этом что-то знает. Израильская разведка могла бы чем-то поделиться и расскажет что-нибудь,

– подчеркнул обозреватель.

По его мнению, установить хотя бы приблизительное количество таких дронов на вооружении российской армии можно только по контейнерам, по которым они доставлялись из ирана.

"Можно просто рассчитать площадь, сколько может туда уместиться дронов. Пока трудно сказать о количестве. Я точно не думаю, что это исчисляется тысячами", – резюмировал эксперт.

Иранские дроны на вооружении россии: что известно

Недавно россияне начали использовать для обстрелов украинских городов и позиций ВСУ иранские дроны-камикадзе Shaheed 139.

Shahed-136 – это дрон-камикадзе или так называемый баражирующий или курсирующий боеприпас, может преодолевать расстояние до 2500 километров, и обычно их запускают парами или даже стаей.

Накануне главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что неизвестны подробные характеристики Shahed-136. В то же время иранские дроны опасны для гражданских, поскольку некоторые их детали являются сомнительным качеством и могут упасть где угодно.

23 сентября оккупанты направили на Одессу 3 таких беспилотника – 1 из них сбили силы ПВО, 2 нанесли удар по административному зданию в районе порта и разрушили его. Из-за этого погибла женщина.

Утром 25 сентября в Одессе снова раздались взрывы. Спикер ОВА Сергей Братчук подтвердил – оккупанты снова атаковали город дронами-камикадзе. ПВО "приземлили" один беспилотник, однако враг трижды попал в административное здание в центре города. Жертв не было.

26 сентября стало известно, что российские оккупанты спрятали центр управления и подготовки операторов иранских дронов в Чулаковке, что возле Кинбурнской косы. Россияне думали, что это труднодоступное место, но ВСУ достали их даже там.

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