На сьогодні "російсько-іранські дрони" становлять значні ризики для військових. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Вивчення можливостей

Експерт зазначив, що на сьогодні не можна сказати, що іранські дрони, якими користується росія, нічому не шкодять ЗСУ.

Вони становлять значні ризики. Це, на жаль, треба визнати. Біля Одеси вдалося "приземлити" один з малоушкоджених таких "шахедів", щоб розібратися у їхній начинці й зрозуміти, до чого вони найбільш вразливі. З плюсів – зважаючи на те, що дрон достатньо великих розмірів, щоб виявлятися українськими радарами, їх можна збивали засобами ППО,

– пояснив фахівець.

За його словами, як тільки Україна матиме можливість їх вивчити, стане цілком зрозуміло, чи можуть ЗСУ з ними боротися зокрема засобами радіоелектронної боротьби на певних висотах.

Як боротися з російськими дронами: дивіться відео

Скільки дронів має росія

Мусієнко розповів, що для того, щоб розуміти приблизну кількість таких БПЛА на озброєнні росії, потрібно мати дані розвідки, супутникові знімки про їх доставку й розвантаження або завантаження.

Достеменно невідомо, про яку кількість може йти мова, і скільки їх передав іран росії (чи збирається передати). Так само невідомо, скільки іран їх встиг виробити у своїх підземних шахтах. Можливо, "Моссад" про це щось знає. Ізраїльська розвідка могла б чимсь поділитися й розповість щось,

– підкреслив оглядач.

На його думку, встановити хоча б приблизну кількість таких дронів на озброєнні російської армії можна лише за контейнерами, якими вони доставлялися з ірану.

"Можна просто розрахувати площу, скільки може туди вміститися дронів. Поки що важко щодо кількості сказати. Я точно не думаю, що це вираховується тисячами", – резюмував експерт.

Іранські дрони на озброєнні росії: що відомо

Нещодавно росіяни почали використовувати для обстрілів українських міст та позицій ЗСУ іранські дрони-камікадзе Shaheed 139.

Shahed-136 – це дрон-камікадзе або так званий баражуючий чи курсуючий боєприпас, може долати відстань до 2500 кілометрів, і зазвичай їх запускають парами чи навіть "зграєю".

Напередодні головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що наразі невідомі детальні характеристики Shahed-136. Водночас іранські дрони є небезпечними для цивільних, оскільки деякі їхні деталі є сумнівної якості й можуть впасти будь-де.

23 вересня окупанти скерували на Одесу 3 такі безпілотники – 1 із них збили сили ППО, 2 завдали удару по адміністративній будівлі в районі порту та зруйнували її. Через це загинула жінка.

Уранці 25 вересня в Одесі знову пролунали вибухи. Речник ОВА Сергій Братчук підтвердив – окупанти знову атакували місто дронами-камікадзе. ППО "приземлили" один безпілотник, однак ворог тричі влучив в адміністративну будівлю в центрі міста. Жертв не було.

26 вересня стало відомо, що російські окупанти сховали центр керування та підготовки операторів іранських дронів в Чулаківці, що біля Кінбурнської коси. Росіяни думали, що це важкодоступне місце, але ЗСУ дістали їх навіть там.

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