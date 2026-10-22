Более 170 ударов по объектам энергетики: Зеленский о масштабах российских атак за последние дни

Россия продолжает масштабные атаки на украинские города и критически важную инфраструктуру. Несмотря на работу противовоздушной обороны, враг наносит значительный ущерб энергетическим объектам, а украинская разведка уже располагает информацией о планах оккупантов на ближайшие недели.

Об этом после докладов о последствиях российских атак сообщил президент Владимир Зеленский.

Сколько ударов по энергетике нанесла Россия?

По словам Зеленского, с 11 октября зафиксировано более 170 попаданий по важным объектам украинской энергетики. И это несмотря на то, что силам ПВО удается сбивать значительную часть российских "Шахедов" и часть ракет.

Президент также сообщил, что украинская разведка определила приоритеты российских атак на ближайшие недели. По его словам, Москва пользуется замедлением поставок средств ПВО и ослаблением международного давления.

Очевидно, Россия пользуется замедлением поставок средств ПВО от партнеров. И столь же очевидно, что ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина в том, что его цели якобы достижимы,

– подчеркнул Зеленский.

В связи с этим президент поручил Минобороны, военному командованию и МИД проинформировать партнеров об актуальных угрозах на основе данных разведки. Он также призвал ускорить поставки уже согласованных пакетов оборонной помощи.

Какими ракетами Россия совершила атаку на Киев 22 октября?

Отдельно Зеленский рассказал, что во время ночной атаки на столицу россияне применили три баллистические ракеты с кассетными боевыми частями. Они взрываются в воздухе при приближении к цели и, по словам президента, поражают территорию диаметром до 400 метров.

Одна из таких ракет попала в Печерский район – территорию между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырем. Повреждены здания монастыря, жилые дома, магазины, кафе и другая гражданская инфраструктура.

Президент подчеркнул, что поблизости не было военных объектов, поэтому считает выбор оружия и места удара сознательным стремлением России нанести как можно больший ущерб гражданскому населению.

Днем 22 октября атаки продолжились. В частности, в Харькове под удар попала городская электричка. Также россияне атаковали Днепр, Марганец, Николаев, Херсон и населенные пункты еще ряда областей.

Напомним, в результате ночной атаки 22 октября в Киеве были повреждены жилые дома, торговые комплексы и транспортная инфраструктура. В частности, из-за последствий обстрела частично ограничивали движение по Южному мосту.