Понад 170 влучань по енергетиці: Зеленський про масштаби російських атак за останні дні

Про це після доповідей щодо наслідків російських атак повідомив президент Володимир Зеленський.

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Скільки ударів по енергетиці завдала Росія?

За словами Зеленського, від 11 жовтня зафіксовано понад 170 влучань по важливих об'єктах української енергетики. І це попри те, що силам ППО вдається збивати значну частину російських "Шахедів" і частину ракет.

Президент також повідомив, що українська розвідка встановила пріоритети російських атак на найближчі тижні. За його словами, Москва користується сповільненням постачання засобів ППО та послабленням міжнародного тиску.

Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів. І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні– наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим президент доручив Міноборони, військовому командуванню та МЗС поінформувати партнерів про актуальні загрози на основі даних розвідки. Він також закликав прискорити постачання вже погоджених пакетів оборонної допомоги.

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Якими ракетами Росія атакувала Київ 22 жовтня?

Окремо Зеленський розповів, що під час нічної атаки на столицю росіяни застосували три балістичні ракети з касетними бойовими частинами. Вони вибухають у повітрі під час наближення до цілі та, за словами президента, уражають територію діаметром до 400 метрів.

Одна з таких ракет вдарила по Печерському району – території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Пошкоджено будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та іншу цивільну інфраструктуру.

Президент наголосив, що поблизу не було військових об'єктів, тому вважає вибір зброї та місця удару свідомим прагненням Росії завдати якомога більшої шкоди цивільним.

Вдень 22 жовтня атаки продовжилися. Зокрема, у Харкові під удар потрапила міська електричка. Також росіяни атакували Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон та населені пункти ще низки областей.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 22 жовтня у Києві зазнали пошкоджень житлові будинки, торговельні комплекси та транспортна інфраструктура. Зокрема, через наслідки обстрілу частково обмежували рух Південним мостом.