Украина заблаговременно знает о подготовке России к атакам на энергетику. Разведка предупреждает Воздушные силы ВСУ и руководителей критической инфраструктуры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого на форуме "Энергия, что держит Украину".

Как Украина готовится к обстрелам?

Представитель ГУР подчеркнул, что разведка имеет информацию и предупреждает Воздушные силы и руководителей предприятий критической инфраструктуры, когда планируется российский удар и какие силы и средства могут быть привлечены.

Это позволяет, во-первых, подготовиться к такому удару со стороны России, а во-вторых – сделать маневр силами и средствами ПВО, чтобы гарантированно организовать безопасность на важнейших объектах,

– отметил Скибицкий.

По его словам, без мощной, многоэшеленованной системы ПВО, которая предусматривает различные высоты и дальности, полностью обеспечить безопасность украинских объектов невозможно.

Что известно о российских атаках на критическую инфраструктуру?