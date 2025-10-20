Украина заранее знает о подготовке России к ударам по энергетике, – ГУР
- Украинская разведка заблаговременно предупреждает о подготовке России к атакам на энергетику, чтобы Воздушные силы и критическая инфраструктура могли подготовиться.
- Заместитель начальника ГУР Скибицкий отметил, что без мощной системы ПВО невозможно полностью обеспечить безопасность украинских объектов.
Украина заблаговременно знает о подготовке России к атакам на энергетику. Разведка предупреждает Воздушные силы ВСУ и руководителей критической инфраструктуры.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого на форуме "Энергия, что держит Украину".
Как Украина готовится к обстрелам?
Представитель ГУР подчеркнул, что разведка имеет информацию и предупреждает Воздушные силы и руководителей предприятий критической инфраструктуры, когда планируется российский удар и какие силы и средства могут быть привлечены.
Это позволяет, во-первых, подготовиться к такому удару со стороны России, а во-вторых – сделать маневр силами и средствами ПВО, чтобы гарантированно организовать безопасность на важнейших объектах,
– отметил Скибицкий.
По его словам, без мощной, многоэшеленованной системы ПВО, которая предусматривает различные высоты и дальности, полностью обеспечить безопасность украинских объектов невозможно.
Что известно о российских атаках на критическую инфраструктуру?
Кроме того, представитель ГУР объяснил, что Путин пытается создать "санитарную зону" в Сумской и Черниговской областях, из-за чего активизировались массированные атаки. Россия изменила тактику обстрелов: враг целится на уничтожение инфраструктуры в определенных регионах.
К примеру, российская армия 20 октября нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области, но работники не пострадали.
Это уже шестой масштабный удар на угольные предприятия ДТЭК за последние 2 месяца.