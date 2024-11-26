Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника Генштаба Анатолия Баргилевича в интервью ТСН.

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Сколько КАБов имеет Россия и будет ли противодействие от ВСУ

Анатолий Баргилевич отметил, что вопрос КАБов является сейчас самым болезненным, который наносит вред украинской армии. Ведь при относительной дешевизне авиабомбы можно сбрасывать с самолетов со значительного расстояния – до 80 километров.

Однако руководство Вооруженных Сил проводит работу над поиском действенной защиты от КАБов. Соответствующие операции будут осуществляться Силами обороны.

Также Анатолий Баргилевич ответил на вопрос, фиксируют ли военные снижение использования авиабомб.

"Буквально за эти 10 дней их стало на 10% меньше", – заметил Баргилевич.

Генерал-лейтенант добавил, что самый большой арсенал авиационных бомб, который врагу достался в наследство от СССР, расположен на территории России. Речь идет примерно о десятках тысяч единиц этого вооружения.