Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника Генштабу Анатолія Баргилевича в інтерв'ю ТСН.

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Скільки КАБів має Росія і чи буде протидія від ЗСУ

Анатолій Баргилевич зауважив, що питання КАБів є зараз найболючішим, яке завдає шкоди українській армії. Адже при відносній дешевизні авіабомби можна скидати з літаків зі значної відстані – до 80 кілометрів.

Однак керівництво Збройних Сил проводить роботу над пошуком дієвого захисту від КАБів. Відповідні операції будуть здійснюватися Силами оборони.

Також Анатолій Баргилевич відповів на питання, чи фіксують військові зниження використання авіабомб.

"Буквально за ці 10 днів їх стало на 10% менше", – зауважив Баргилевич.

Генерал-лейтенант додав, що найбільший арсенал авіаційних бомб, який ворогу дістався у спадок від СРСР, розташований на території Росії. Йдеться приблизно про десятки тисяч одиниць цього озброєння.