Сотни населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях обесточены из-за обстрелов

Утром 17 октября Россия атаковала несколько украинских регионов. В результате сотни населенных пунктов обесточены.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Сейчас для восстановления электроснабжения работают все ответственные службы.

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Последствия российских атак

Денис Шмыгаль сообщил, что Киев атаковали 5 иранских дронов-камикадзе. В результате повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Также россияне нанесли ракетные удары в Днепропетровской и Сумской областях. Из-за утренних атак сотни населенных пунктов нашего государства остались без электроснабжения.

Премьер-министр призвал украинцев ограничить использование электроэнергии, особенно в пиковые часы. Это нужно для стабилизации украинской энергосистемы, подвергшейся очередной атаке об энергетической инфраструктуре Украины.

Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Каждый регион имеет план антикризисного реагирования. И просим украинцев ради стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы,

– подчеркнул Шмыгаль.

Россия дважды ударила по энергообъектам Днепропетровской области

Утром 17 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Одна вражеская ракета попала в энергетический объект области. В то же время силам ПВО удалось сбить 3 ракеты – 2 над Криворожским районом, еще 1 над Никопольским.

Из-за удара энергетическая компания YASNO предостерегла жителей Днепра и области по поводу возможных аварийных отключений из-за обстрелов. Впоследствии энергетикам удалось стабилизировать энергосистему.

Однако россияне нанесли повторный ракетный удар и попали в энергетический объект в Каменском районе области. На месте удара возник мощный пожар, на месте работают спасатели.

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