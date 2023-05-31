Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 Канал.

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Есть 2 цели вражеских атак на Киев

Замминистра обороны отметила, что есть только 2 цели, которых оккупанты хотят достичь массированными атаками на столицу. Первая – это военные задачи, решаемые врагом. Украина привлекает свои системы ПВО, и стоимость вражеских дронов и ресурсов, которые тратят на их уничтожение, несоразмерна.

Но с другой стороны абсолютно соизмерим вред, которого мы избегаем из-за этого. Поэтому не все здесь, конечно, можно так считать, но данная тактика может быть. С точки зрения символичности – что такое Киев для Российской империи? По сути, это объект их страшной исторической ревности,

– заметила Маляр.

По ее словам, оккупантам в физическом смысле больно, что Киев не является частью России. Вся полномасштабная война, развязанная Кремлем, связана не только с политическими амбициями, но и с этой болью.

"И с одной стороны они, очевидно, удовлетворяют эти свои обиды и боли, а с другой – пытаются досадить нам, потому что для украинцев – как и, собственно, для любых людей – столица является олицетворением прочности и защиты. Они показывают уязвимость нашего символа защиты, нашего символа сопротивления. И таким образом показывают, что "мы можем все, даже ракеты по Крещатику", – объяснила замминистра.

Она добавила, что результаты ПВО очень хорошие, поэтому это должно быть аргументом для врага. Однако невозможно спрогнозировать, когда завершатся эти атаки, ведь многие действия оккупантов – иррациональные.

Они очень часто действуют эмоционально. Это их такая черта. Поэтому они даты подбирают, как День Киева, еще что-то. Потому что русская культура и, собственно, русская пропаганда стоят на этих символах и датах. Они экстраполируют это на нас и думают, что для нас это тоже какие-то фетиши", – заявила Маляр.

Она подытожила, что украинцы должны к концу войны приспособиться заботиться о собственной безопасности, как зимой они приспособились к отключениям электроэнергии.

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