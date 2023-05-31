Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє 24 Канал.

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Є 2 мети ворожих атак на Київ

Заступниця міністра оборони зазначила, що є лише 2 мети, які окупанти хочуть досягти масованими атаками на столицю. Перша – це військові задачі, які вирішує ворог. Україна залучає свої системи ППО, і вартість ворожих дронів та ресурсів, які витрачають на їхнє знищення, є неспівмірною.

Але з іншого боку абсолютно співмірною є шкода, якої ми уникаємо через це. Тому не все тут, звісно, можна отак рахувати, але така тактика може бути. З точки зору символічності – що таке Київ для Російської імперії? По суті, це об'єкт їхніх страшних історичних ревнощів,

– зауважила Маляр.

За її словами, окупантам у фізичному розумінні боляче, що Київ не є частиною Росії. Вся повномасштабна війна, яку розв'язав Кремль, пов'язана не лише з політичними амбіціями, а й з цим болем.

"І з одного боку вони, очевидно, задовольняють оці свої образу та біль, а з іншого – намагаються дошкулити нам, тому що для українців – як і, власне, для будь-яких людей – столиця є уособленням міцності та захисту. Вони показують вразливість нашого символу захисту, нашого символу опору. І таким чином показують, що "ми можемо все, навіть ракети по Хрещатику", – пояснила заступниця міністра.

Вона додала, що результати ППО є дуже хорошими, тому це має бути аргументом для ворога. Проте неможливо спрогнозувати, коли завершаться ці атаки, адже багато дій окупантів – ірраціональні.

"Вони дуже часто діють емоційно. Це їхня така риса. Тому вони дати підбирають, на кшталт День Києва чи ще щось. Тому що російська культура і, власне, російська пропаганда стоять на цих символах і датах. Вони екстраполюють це на нас і думають, що для нас це також якісь фетиші", – заявила Маляр.

Вона підсумувала, що українці повинні до кінця війни пристосуватися дбати про власну безпеку, як взимку вони пристосувалися до відключень електроенергії.

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