В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ймовірну загрозу для Києва, повідомляє 24 Канал.

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Чи є загроза для Києва

Ігнат зазначив, що в Білорусі окупанти тягають ЗРК туди-сюди. Зокрема, кілька місяців тому вони перекинули комплекси С-300 на східний напрямок. Вочевидь, це зробили для того, щоб обстрілювати Харківську область та прифронтові східні регіони.

"Натомість їм, мабуть, перевезли С-400. Це мої припущення, зараз не можу точно сказати, але тут все очевидно", – пояснив військовий.

За його словами, у Білорусі завжди присутні і російські С-300, і С-400, і літаки, і комплекси "Іскандер".

"Це все вже було, це все не ново. Ну, вирішили комплекс поставити. Нехай стоїть до пори, до часу", – додав речник Повітряних сил.

Він додав, що на початку агресії саме Білорусь використовувалася для атак Києва.

Дніпро проходить через державний кордон. І саме, власне, через Дніпро тоді залітали великими групами російські літаки для атак і столиці, і Житомирщини, й інших областей. Тому що (росіяни – 24 Канал) використовували, безумовно, рельєф місцевості – це, власне, річки – для того, щоб опуститися якомога нижче і сховатися від наших радіолокаційних станцій і видимості взагалі ракетних систем, і таким чином атакували звідти,

– пояснив Ігнат.

За його словами, останнім часом такого немає. Десь пів року тому звідти летіли на Київ "Шахеди", проте зараз з боку такої авіаційної та ракетної активності не спостерігають. Фактично всі атаки здійснюються з російської території, зокрема з Брянської області, звідки б'ють тими ж самими комплексами С-300 та "Іскандерами".

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У Білорусь прибули С-400

За інформацією "Беларускі Гаюн", у 25-й ракетний арсенал під Стовбцями привезли російський ЗРК С-400. Про це навіть повідомили у міноборони Білорусі. Найближчим часом комплекс нібито заступить на бойове чергування.

Ешелон, який перевозив ЗРК С-400, помітили в районі Колосово Стовбцівський район Мінської області. Далі він прибув на територію 25-го арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 25819), що розташований поблизу селища міського типу Новоколосово.

Окрім цього, в міноборони Білорусі повідомили про початок навчань на "Іскандер-М".

У контрольному занятті бере участь підрозділ ракетних військ збройних сил, оснащений оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М",

– мовиться у повідомленні.

Білоруські військові відпрацьовуватимуть "питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ", а також виконуватимуть навчально-бойові завдання з підготовки та завдання ракетних ударів як у звичайному, так і спеціальному спорядженні.