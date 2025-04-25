Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Defense Express.

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Какие дроны могли атаковать объекты врага в Крыму

Журналисты отметили, что в период с 21 по 23 апреля на территории временно оккупированного Крыма была поражена техника россиян неизвестными дронами-камикадзе. В частности, сообщалось, что за это время были поражены РЛС СТ-68УМ, РЛС П-18-2 и, вероятно, ЗРК "Тор".

Кроме того, в сети публиковали фото с последствиями атаки неизвестных дронов на РЛС СТ-68УМ. Журналисты отметили, что, судя по кадрам, один беспилотник попал под саму машину, другой попал в антенну, которая вряд ли подлежит восстановлению, а третий, вероятно, не сработал и упал рядом.



Неизвестные беспилотники атаковали военные объекты врага в Крыму / Фото Defense Express

Учитывая имеющиеся фотографии обломков дрона, можно отметить, что он имеет некоторые необычные конструктивные особенности, в частности: двигатель расположен в передней части, построен дрон по схеме "летающее крыло" и имеет необычную форму корпуса, которая не присуща большинству имеющихся БПЛА,

– говорится в материале.

В то же время издание заметило сходства конструкции этого неизвестного дрона с дроном-камикадзе "РУБАКА", о начале производства которого объявили еще в 2023 году.



Неизвестный беспилотник имеет сходство с дроном "РУБАКА" / Фото Defense Express

По данным из открытых источников, "РУБАКА" имеет задекларированную дальность поражения до 500 километров. Массу боевой части дрона оценивают от 2 до 15 килограммов, хотя по снимкам можно увидеть, что это примерно 2 – 5 килограммов.

В то же время журналисты отмечают, что представленный в 2023 году "РУБАКА" не был оборудован камерой, а наведение на цель осуществлялось благодаря заранее определенным координатам.

"Поэтому или вместе с "РУБАКОЙ" цель атакуют и другие дроны оборудованы оптико-электронной станцией, или в следующих модификациях он, все же, получил ее. И если так, то очевидно она на нем появилась, вместе с системой передачи этого изображения на значительные расстояния", – говорится в материале.

В 2023 году также говорили, что "РУБАКУ" планируют использовать в подразделениях Главного управления разведки Минобороны Украины. И здесь журналисты вспомнили случай, когда в видео с очередной атакой на вражескую технику в Крыму от ГУР МО попал неизвестный БПЛА.

В Крыму объекты могли атаковать дроны "РУБАКА" / Видео ГУР

В издании отметили, что сначала выдвигали предположение, что дрон на видео мог быть украинская разведывательная "Фурия". Однако, вероятно, это был именно ударный БПЛА "РУБАКА".