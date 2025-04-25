Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Defense Express.

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Які дрони могли атакувати об'єкти ворога в Криму

Журналісти відзначили, що в період з 21 по 23 квітня на території тимчасово окупованого Криму було уражено техніку росіян невідомими дронами-камікадзе. Зокрема, повідомлялося, що за цей час були уражені РЛС СТ-68УМ, РЛС П-18-2 та, ймовірно, ЗРК "Тор".

Окрім того, у мережі публікували фото з наслідками атаки невідомих дронів на РЛС СТ-68УМ. Журналісти наголосили, що, судячи з кадрів, один безпілотник влучив під саму машину, інший втрапив у антену, яка навряд чи підлягає відновленню, а третій, ймовірно, не спрацював і впав поруч.



Невідомі безпілотники атакували військові об'єкти ворога у Криму / Фото Defense Express

З огляду на наявні фотографії уламків дрона, можна зазначити, що він має деякі незвичні конструктивні особливості, зокрема: двигун розташований у передній частині, побудований дрон за схемою "летюче крило" та має незвичну форму корпусу, яка не притаманна більшості наявних БпЛА,

– мовиться у матеріалі.

Водночас видання помітило схожості конструкції цього невідомого дрона з дроном-камікадзе "РУБАКА", про початок виробництва якого оголосили ще у 2023 році.



Невідомий безпілотник має схожість із дроном "РУБАКА" / Фото Defense Express

За даними з відкритих джерел, "РУБАКА" має задекларовану дальність ураження до 500 кілометрів. Масу бойової частини дрона оцінюють від 2 до 15 кілограмів, хоча зі знімків можна побачити, що це приблизно 2 – 5 кілограмів.

Водночас журналісти зазначають, що представлений у 2023 році "РУБАКА" не був обладнаний камерою, а наведення на ціль здійснювалось завдяки завчасно визначеним координатам.

"Тому або разом з "РУБАКОЮ" ціль атакують й інші дрони обладнані оптико-електронною станцією, або у наступних модифікаціях він, все ж таки, отримав її. І якщо так, то вочевидь вона на ньому з'явилась, разом із системою передачі цього зображення на значні відстані", – мовиться у матеріалі.

У 2023 році також казали, що "РУБАКУ" планують використовувати у підрозділах Головного управління розвідки Міноборони України. І тут журналісти пригадали випадок, коли у відео з черговою атакою на ворожу техніку в Криму від ГУР МО потрапив невідомий БпЛА.

У Криму об'єкти могли атакувати дрони "РУБАКА" / Відео ГУР

У виданні зазначили, що спочатку висували припущення, що дрон на відео могла бути українська розвідувальна "Фурія". Проте, ймовірно, це був саме ударний БпЛА "РУБАКА".