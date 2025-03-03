Россияне атакуют газотранспортную систему Украины: в ГУР объяснили цель страны-агрессора

Россия постоянно атакует Украину, терроризирует ее мирное население и разрушает инфраструктуру. В частности, враг наносит удары по газотранспортной системе.

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий объяснил, почему россияне прибегают к таким действиям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что говорят в ГУР об атаках по газотранспортной системе

На вопрос, пытается ли Россия оставить украинцев без газа, или еще дополнительно хочет заставить Украину возобновить транзит российского газа, начальник ГУР МО ответил, что возможны оба варианта.

По его словам, во Львовской области россияне ударяли по тем подземным газохранилищам, где хранится газ. Сейчас было уже 3 удара по украинским месторождениям для того, чтобы лишить государство возможности добывать его.

Скибицкий отмечает, что удары наносят также по наземной инфраструктуре. В частности, по компрессорным и газоперекачивающим станциям, которые позволяют или поднимать газ на поверхность, если это в хранилище, или выкачивать его из недр.

Он объясняет, что это очень мощный элемент давления не только на украинское правительство, но и на население и вспоминает о ситуации в Одессе, когда город почти полностью оставался без света.

Я помню 2023 год, когда ты приезжаешь в Одессу, идешь по Дерибасовской, а там все гудит от генераторов, чтобы обеспечить светом. Это очень непросто для населения. И россияне рассчитывают, что это будет влиять на население,

– говорит Скибицкий.

А также добавляет, что Россия однозначно будет использовать это в информационном плане для дестабилизации ситуации в Украине.