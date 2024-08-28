Во время одной из самых массированных воздушных атак, была повреждена, в частности, Киевская ГЭС. Таким образом не осталось ни одной гидроэлектростанции в нашей стране, которая бы не подверглась вражеским ударам. Об этом в эфире телемарафона сказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает 24 Канал.

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ГЭС Украины потеряли почти половину мощности

По словам Сироты, более 130 раз оккупанты били по ГЭС Украины, в результате чего они потеряли около 40 процентов генерации.

"Мы понимаем, что теряем и потеряли немало", – подытожил Сирота.

Он уточнил, что Каховская ГЭС разрушена окончательно, а Днепрогэс имеет значительные повреждения. Другие ГЭС нуждаются в восстановлении.

Сирота отметил, что пока нельзя говорить, насколько максимально удастся восстановить электростанции до начала холодов, ведь агрессор еженедельно или ежемесячно пытается их атаковать. Поэтому делать сегодня прогнозы очень трудно.

Отдельно гендиректор уточнил, что украинские ТЭС потеряли 80 процентов генерации.

Собственно поэтому в энергосистеме значительный дефицит, из-за чего власть вынуждена прибегать к отключениям света.

К слову, в СНБО объяснили, существует ли угроза прорыва Киевской ГЭС.