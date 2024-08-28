Під час однією із наймасованіших повітряних атак, була пошкоджена, зокрема, Київська ГЕС. У такий спосіб не залишилося жодної гідроелектростанції в нашій країні, яка б не зазнала ворожих ударів. Про це в ефірі телемарафону сказав гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає 24 Канал.

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ГЕС України втратили майже половину потужності

За словами Сироти, понад 130 разів окупанти били по ГЕС України, внаслідок чого вони втратили близько 40 відсотків генерації.

"Ми розуміємо, що втрачаємо і втратили чимало", – підсумував Сирота.

Він уточнив, що Каховська ГЕС зруйнована остаточно, а Дніпрогес має значні пошкодження. Інші ГЕС потребують відновлення.

Сирота зауважив, що наразі не можна говорити, наскільки максимально вдасться відновити електростанції до початку холодів, адже агресор щотижня чи щомісяця намагається їх атакувати. Тому робити сьогодні прогнози дуже важко.

Окремо гендиректор уточнив, що українські ТЕС втратили 80 відсотків генерації.

Власне через це в енергосистемі значний дефіцит, через що влада вимушена вдаватися до відключень світла.

До слова, у РНБО пояснили, чи існує загроза прориву Київської ГЕС.