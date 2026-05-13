Настоящее издевательство, – журналистка рассказала об "охоте" врага на местных в Херсоне

Россияне продолжают наносить удары по гражданским людям в Херсоне. Этими действиями они пытаются реализовать свой циничный план.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич объяснила в разговоре с 24 Каналом, какую тактику используют оккупанты в отношении мирных жителей. Она отметила, какая категория населения больше всего страдает от атак россиян.

Чего добиваются оккупанты, атакуя гражданских?

Вирлич отметила, что гражданские всегда были целью для врага именно поэтому, чтобы вызвать страх у людей.

"Запугивание – стандартная российская тактика. Цель врага – чтобы люди максимально выезжали из Херсона", – объяснила журналистка.

Обратите внимание! Утром 2 мая вражеский дрон атаковал маршрутку с пассажирами в Днепровском районе Херсона. Это привело к гибели женщины и коммунальщика. Также 9 человек получили ранения, в том числе 4 коммунальщика. Вскоре Россия нанесла еще один удар по Центральному району Херсона, где беспилотник поразил автобус. В результате атаки водитель попал с травмами в больницу.

Россияне, по ее словам, даже анонсируют атаки на Херсон и хвастаются ими. Они прямо призывают людей выезжать, потому что здесь будет выжженная земля. Присутствие людей для них – это преграда. Они понимают, что жители, которые остались, поддерживают ВСУ и Украину, а также несмотря ни на что они будут поддерживать жизнь в городе.

Стоит знать. В Херсоне из-за опасности было временно отменено движение троллейбусов. Этот общественный транспорт не работал с 4 мая по 10 мая.

Журналистка напомнила, что жители Херсона героически пережили и справились с последствиями подрыва россиянами Каховской ГЭС. Они выживают под российскими обстрелами и пытаются налаживать жизнь. Это очень мешает россиянам, поэтому им нужно максимально вытеснить людей из города.

Они активно "охотятся" именно на маломобильных людей. Это настоящее издевательство. Статистика показывает, что среди раненых очень много людей старшего возраста. Естественно, что такие люди реагируют и двигаются медленнее,

– отметила Евгения Вирлич.

Она добавила, что россияне пользуются тем, что пожилым людям трудно быстро сориентироваться во время обстрела, и это страшно.

Россияне не прекращают бить по Херсону: что известно?

Враг 11 апреля ударил FPV-дроном по троллейбусу в Корабельном районе города. Водитель троллейбуса получил травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. К сожалению, тяжелораненый мужчина скончался.

Россияне 4 апреля атаковали остановку общественного транспорта в Корабельном районе. В результате удара погибла одна женщина, а двое пострадали. Их направили в медучреждение, ведь женщины получили осколочные травмы, контузии, взрывные ранения и закрытые черепно-мозговые повреждения. Однако впоследствии раздался еще один взрыв. Этот удар привел к ранению фельдшера экстренной медицинской помощи, который оказывал помощь ранее пострадавшим людям.

Утром 3 апреля оккупанты направили дрон со взрывчаткой на маршрутку в Днепровском районе. Из-за атаки пострадали 9 человек.

Также 27 марта вражеский беспилотник типа "Молния" попал в окно детской больницы в Днепровском районе Херсона. К счастью, он не сдетонировал и, соответственно, не было пострадавших. Взрывотехники полиции оперативно изъяли боеприпас и обезвредили его.