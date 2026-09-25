США и Европа готовят ответ России на гибридные атаки на хабы, поставляющие оружие для Украины

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами 25 вересня.

Якою буде відповідь на дії Росії?

Американські, європейські та українські спецслужби мають "однакове розуміння та аналіз інформації" щодо продовження російської гібридної активності.

Йдеться про дії Росії, спрямовані на європейські оборонні виробництва та логістичні об'єкти, які забезпечують підтримку України. Європейські структури також раніше повідомляли про посилення російських гібридних кампаній, зокрема саботаж, кібератаки та інші дії проти критичної інфраструктури.

Водночас президент анонсував відповідь на дії Москви. За його словами, найближчим часом можна очікувати "деякі кроки деяких спецслужб деяких країн".

Конкретних деталей щодо характеру цих кроків Зеленський не повідомив.

Нагадаємо, воєнна розвідка Данії попередила, що Росія найближчими місяцями може посилити гібридні атаки проти європейських країн. У новій оцінці загроз відомство зазначає, що ситуація з безпекою в Європі суттєво погіршилася порівняно з початком 2025 року.

Йдеться, зокрема, про диверсії на залізниці, кібератаки на критичну інфраструктуру, порушення повітряного простору країн НАТО та провокації російських військово-морських сил у Балтійському морі. Москва прагне ускладнити постачання західної військової допомоги Україні та послабити єдність НАТО.

Аналітики пов'язують активізацію таких дій із ситуацією російської армії на фронті та ударами України по об'єктах у глибокому тилу Росії. Кремль розглядає найближчі роки як можливість для зміни безпекового порядку в Європі.

Водночас ризик обмежених військових провокацій проти країн НАТО, які межують із Росією, оцінюють як низький, але такий, що зростає. Повномасштабне відкрите вторгнення Росії в країни Альянсу протягом найближчих шести місяців данська розвідка вважає вкрай малоймовірним.