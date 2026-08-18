Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского веб-сайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что в то же время в области до некоторых населенных пунктов уже невозможно добраться. Однако, несмотря на это, большинство людей не планирует уезжать и продолжает работать под обстрелами.

Критическая ситуация в Херсоне

По словам редактора веб-сайта "Мост", в областном центре Херсонской области ситуация крайне сложная.

Россияне выжигают дома целыми районами. Как правило, обстреливают жилые дома ночью. Обстреливают термобарическими зарядами и взрывчатыми веществами. Дома горят, сильно страдают и окраины города,

– подчеркнул он.

Многоэтажка в Корабельном районе после вражеского удара / Видео Херсонской ГВА

Не лучше обстоит дело и в области – россияне атакуют регион, в частности Нововоронцовку, расположенную к северу от Херсона. 5 дней назад в поселке произошел масштабный обстрел центра, после чего в общине практически пропала связь.

Юг области также страдает от постоянных обстрелов – до населенного пункта Берислав уже невозможно доехать на машине ни днем, ни ночью. Большой проблемой является доставка продуктов питания.

Никитенко отметил, что сейчас продолжается эвакуация населения, даже из тех поселков, которые давно находятся в "красной зоне". Постепенно люди уезжают, но, к сожалению, статистика неутешительна – цифры невелики, если сравнивать с количеством остающихся жителей.

В то же время в самом Херсоне самым сильным звеном в жизнедеятельности города являются коммунальщики, спасатели, пожарные и полицейские. К сожалению, уже сегодня утром оккупанты поразили дроном автомобиль правоохранителей, двое получили ранения.

Такой слаженной работы коммунальных служб, как сейчас в Херсоне, не было никогда. Это феномен. Людей стало значительно меньше, условия работы ухудшились. Однако коммунальщики работают – вывозят мусор, ремонтируют все, что могут. Работают в сложных условиях и энергетики – в некоторых районах света нет уже 4 дня, а в некоторых населенных пунктах – даже по несколько недель. Все это чинят не роботы, а люди,

– сказал он.

Удар российского БПЛА "Молния" по магазину в Центральном районе Херсона / Фото Херсонской ГВА

Редактор херсонского веб-сайта "Мост" добавил, что в то же время ситуация с урожаем в этом году лучше, чем в прошлом – в Херсонской области он есть, и довольно неплохой. Однако у фермеров появилась новая проблема – логистика. Из-за атак на порты невозможно вывезти весь урожай. Соответственно, цены на урожай упали.

Редактор херсонского веб-сайта описал сложную ситуацию в регионе: смотрите видео