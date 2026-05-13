Это вопрос времени, – Братчук заинтриговал целями Украины в Крыму

Украина продолжает наносить удары по временно оккупированному Крыму, атакуя прежде всего системы ПВО и локаторы. Ситуация для врага с каждым днем ухудшается, ведь украинские силы, вероятно, готовятся к важным действиям по Крымскому полуострову.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, подчеркнув, что под ударами в Крыму находится также аэродромная инфраструктура врага и его авиация. В то же время у Украины там есть еще более приоритетные цели.

Какие планы Украины в оккупированном Крыму?

Братчук отметил, что для украинских сил очень важно перерезать транспортную логистику противника, которая связывает временно оккупированный Крым с российской территорией.

Обратите внимание! В России z-военкоры жалуются из-за того, что украинские дроны, которые могут поражать в тыл врага на расстоянии 160 – 200 километров, стали атаковать трассу Джанкой – Таганрог. Для оккупантов этот путь является ключевым по поставкам в оккупированный Крым. Эта трасса проходит вдоль побережья Азовского моря мимо Мариуполя, Бердянск, Мелитополь, Геническ и в Крым. Россияне считают это "крайне тревожным сигналом для военной группировки и гражданской логистики".

Также нужно упомянуть так называемый сухопутный коридор. Ситуация с его транспортной логистикой напоминает по определенным признакам судьбу Крымского моста. Он хоть и функционирует, но не стопроцентно. И его перспективы на сегодня очевидны. Вопрос времени, когда он будет демонтирован, – заметил представитель Украинской добровольческой армии.

Трассы сухопутного коридора, которые до последнего времени использовались врагом, сегодня испытывают огневые поражения со стороны Сил обороны. То, что движется по нему, простреливается. Со временем удастся перекрыть этот сухопутный коридор, и тогда судьба оккупантов в Крыму станет, по его мнению, совсем безрадостной.

"Если будет перерезан этот логистический путь, то для южной операционной зоны российских оккупантов на этой части фронта наступят не очень приятные времена. А это непосредственно повлияет на Приднепровское направление, на Запорожский фронт", – объяснил он.

Стоит знать. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук связывает удары по военной инфраструктуре россиян в оккупированном Крыму с комплексной работой Украины по обороне россиян на Юге. Соответственно эти удары по Крыму могут быть связаны с атаками вглубь и влиянием на противовоздушную оборону России.

Для россиян одной из целей полномасштабного наступления на Украину было именно прокладывание сухопутного коридора. Речь идет не только о маршруте Джанкой – Таганрог. Но и, по его словам, об обеспечении активных боевых действий на Запорожском и Херсонском направлениях.

Поэтому, если удастся перерезать сухопутный коридор, а это – вопрос времени, то последствия для россиян будут чрезвычайно тяжелыми,

– уверен Сергей Братчук.

Представитель Украинской добровольческой армии считает, если войско останется без пополнения личного состава, которое будет перебрасываться с большими проблемами, без боекомплекта, без вооружения, понятно, чем это может обернуться для российской армии.

Куда попадают украинские силы в Крыму?

ГУР осуществило в апреле серию ударов по объектам военной инфраструктуры врага. В частности, разведчики поразили пункт коммуникации и питания ретранслятора дронов "Герань" и "Гербера", радиолокационные станции "Подлет-К1", "Балтика-Б" и МР-231-3 "Вайгач". Кроме того, попали в посты РЭБ и радиоэлектронной разведки, системы наблюдения российского Черноморского флота. К тому же ГУР удалось атаковать ангары-укрытия самолетов Су-24 и Су-30, резервуары с нефтепродуктами и посты оптико-электронной разведки, корабельные РЛС МР-231 и комплексы управления "Сервал".

Украинские разведчики попали по железнодорожной логистике россиян в Крыму. В результате атаки были повреждены локомотивы, которыми оккупанты перевозили военную технику и топливо. В ГУР отметили, что продолжают осуществлять регулярные операции по "перерезанию и усложнению логистики" противника.

Украинские силы нанесли удары по ключевым логистическим узлам в оккупированном Крыму, в частности в Армянске и Джанкое. Именно через эти точки противник поставляет на фронт оружие и технику.

Силы обороны осуществили удары по логистическим узлам в Джанкое и Армянске в Крыму. В Армянске было поражено по сооружению, где находится одно из подразделений российской ФСБ. Враг сообщил о том, что вблизи пострадали гражданские. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук подтвердил, что удар был осуществлен именно по зданию ФСБ, поэтому вряд ли там были пострадавшие только среди гражданских.

Он также отметил, что атака на Джанкой связана с поражением логистических путей врага. А также она свидетельствует о том, что ПВО в Крыму значительно ослаблена.